SEA, decollato oggi primo volo La Compagnie 100% business class

SEA, oggi il primo volo de La Compagnie totalmente business class con rotta verso la Grande Mela

Alle ore 13.50 di oggi 15 aprile 2022, il primo volo de La Compagnie ha lasciato l’aeroporto di Milano Malpensa in direzione New York per la sua prima rotta transoceanica dallo scalo lombardo. All’inaugurazione presso il GATE 51 dell’aeroporto di Milano Malpensa, l’amministratore delegato della compagnia francese Christian Vernet e il Vice President Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano Andrea Tucci hanno tenuto una conferenza stampa in presenza di un selezionato gruppo di addetti ai lavori.

Christian Vernet, Amministratore Delegato di La Compagnie, ha dichiarato: “È sempre una grande emozione quando un progetto diventa realtà. Oggi qui a Malpensa scriviamo una nuova pagina de La Compagnie, offrendo i nostri servizi di volo a lungo raggio 100% in business class, ai passeggeri italiani e a coloro che transitato in Italia sia per lavoro che per turismo. Il mercato italiano offre un grande opportunità per la nostra azienda ma anche una grande sfida che vogliamo vincere sul piano della qualità dei servizi sia a terra che in volo.”

Il Vice President Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano Andrea Tucci ha commentato: "In uno scenario che resta ancora complesso ringraziamo La Compagnie per aver scelto Milano per il suo nuovo volo per New York (Newark). Questo volo costituisce per SEA, con il suo servizio all business, il fiore all’occhiello di questa stagione estiva appena iniziata. È un collegamento e un modello di business che si rivolge a un segmento importante di traffico ben presente negli aeroporti milanesi; Milano è, infatti, per dimensione il terzo mercato europeo, nel segmento 'affari' per la Grande Mela. Ringraziamo quindi il vettore per l’investimento sul nostro aeroporto e per il forte segnale di ripresa che questo collegamento rappresenta per l’industria del trasporto aereo".

“La tratta Milano-New York è da sempre una delle rotte più importanti per Il traffico outbound e inbound e una tratta di grande competizione fra i vettori”, continua Vernet. “Il prodotto 100% smart business class di La Compagnie strizza però l’occhio a un nuovo segmento di viaggiatori lesure e business che ricercano un prodotto innovativo, dai contenuti di design, ricerca stilistica sofisticata, comfort e attenzione alla sostenibilità ma con un prezzo competitivo. Abbiamo deciso di puntare su una nuova categoria di viaggiatori esperienziali che, stando alle ricerche di mercato, è un segmento in forte crescita e acquisterà sempre più campo.”

I passeggeri a bordo del primo volo verso la Grande Mela hanno provato un’esperienza di check-in e imbarco più rapida e senza stress. Grazie al settaggio dell’aeromobile, configurato per soli 76 passeggeri, le procedure di imbarco e decollo risultano più rapide rispetto ad un qualsiasi altro velivolo. Il nuovo Airbus A321neo è dotato di un allestimento interno della cabina in configurazione 2 per 2 con posti completamente reclinabili e un sistema di intrattenimento all’avanguardia visualizzato sul nuovissimo schermo a 15'7 pollici.

Per gli amenity kit di bordo è stata scelta la qualità di [ comfort zone ], skin care brand del gruppo Davines, che porterà a bordo formule efficaci e sostenibili, sviluppate grazie a una decennale esperienza nel mondo professionale, alla ricerca costante e all’ispirazione che viene dal loro Giardino Scientifico di Parma. I prodotti sono tutti realizzati in Italia, con una particolare attenzione all’ambiente ed utilizzando energie rinnovabili per la lavorazione dei prodotti. Al centro del servizio in business non manca l’offerta culinaria gourmet con menù e prodotti stagionali curati in ogni dettaglio, per offrire sempre nuove esperienze anche per i palati più esigenti. Presto le partnership con lo Chef vicentino Lorenzo Cogo e gli Chef salentini Isabella Potì insieme a Floriano Pellegrino saranno al centro dei menù in partenza dall’Italia.

Per le esperienze di terra, tutti i passeggeri di La Compagnie hanno accesso alla lounge di ogni aeroporto di partenza. Da Malpensa sarà la VIP lounge Montale ad accogliere i passeggeri in modo che possano lavorare, divertirsi o rilassarsi in maniera ottimale prima del volo. In aggiunta è disponibile un servizio di trasporto personalizzato di qualità, da e per l’aeroporto. I passeggeri possono ordinare un’ auto con autista al momento della prenotazione o sul proprio spazio personale sul sito Web: un servizio di alta gamma, efficiente e competitivo tra gli aeroporti e le città di Milano, Parigi, Nizza e New York.

Per aiutare i clienti a pianificare i propri viaggi con la massima tranquillità, tutti i biglietti La Compagnie sono ora prenotabili al 100% Flex (modificabili senza alcun costo) fino a 24 ore prima della partenza. Le date del viaggio delle tariffe promo sono soggette a disponibilità e tutte le tasse e le spese imposte dal vettore sono incluse nella tariffa. La Compagnie include gratuitamente due bagagli registrati per passeggero da 32KG ciascuno, facilitando gli sportivi a viaggiare con la propria attrezzatura; per eventuali bagagli aggiuntivi si applicano le tariffe in corso.