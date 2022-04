Elezioni Francia, Macron rieletto presidente con il 61,8%

Letta il più vicino a Macron, Meloni la più vicina a Le Pen



Se fossero gli italiani a votare al ballottaggio francese del prossimo 24 aprile vincerebbe a mani basse l'attuale presidente Emmanuel Macron con il 61,8%. Alla candidata di destra Marine Le Pen il 38,2% delle preferenze degli italiani. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.

Tra i politici italiani a rappresentare al meglio Macron, con il 51,7%, è il segretario del Pd Enrico Letta. Seguono Matteo Renzi, Carlo Calenda e Giuseppe Conte.A rappresentare meglio tra i politici italiani Le Pen è la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che con il 54,7% batte Matteo Salvini.

Il 64,8% del campione, poi, è d'accordo con Letta e pensa che l'Unione europea rischierebbe la disintegrazione nel caso in cui all'Eliseo venisse eletta come presidente Le Pen. Non la pensa così solo il 35,2% degli italiani.