First Cisl, concluso il secondo congresso nazionale di Roma

Congresso Fist Cisl “La partecipazione genera valore”: Colombani interviene sull'innovazione

Si è svolto dall’11 al 14 aprile 2022 il congresso di First Cisl, il sindacato dei lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della finanza, della riscossione e delle authority, presso il Park Marriott Hotel di Roma. L’evento della Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario, dal titolo “La partecipazione genera valore”, ha registrato la presenza di esponenti del settore finanziario ed economico, nonché di rappresentanti delle istituzioni e di 500 sindacalisti.

A inaugurare i lavori l’intervento del segretario generale della First Riccardo Colombani, che ha dichiarato: “È arrivato il momento di identificare l’accessibilità agli ambienti e agli strumenti di lavoro per tutte le persone, nessuna esclusa, come condizione di efficienza, benessere e performance d’impresa e non più solo come leva organizzativa per il recupero delle persone svantaggiate. Nella piena convinzione che l’innovazione tecnologica può dirsi ‘progresso’ solo se realizza condizioni di inclusione e non crea vittime della cosiddetta ‘cultura dello scarto’. La trasformazione digitale del Paese è il mezzo per raggiungere la sostenibilità ambientale, sociale e di governo, per un’economia che crea occupazione ben qualificata, soprattutto nelle aree economiche svantaggiate del Paese”.