Ascolti tv: Milo Infante vola con Ore 14 e si pensa alla prima serata

Veronica Gentili potrebbe guidare Pomeriggio 5 in versione estiva

Veronica Gentili al timone di 'Controcorrente' su Rete 4 sabato scorso ha battuto 'In Onda' a guida David Parenzo e Concita De Gregoria su La 7. Un ottimo risultato e si vocifera che la conduttrice romana potrebbe guidare Pomeriggio 5 in versione estiva. Nessuna conferma da Cologno Monzese, ma intanto il marketing Mediaset brinda anche per la qualità del pubblico del access time.

Rai Way, cosa ne sara' della societa' delle 'infrastrutture' Rai?

Archiviate le ipotesi di privatizzazione di una Rete Rai di tanto in tanto ventilata, resta sul tavolo la spinosa questione di Rai Way. Cosa ne sara' della societa' delle 'infrastrutture' Rai? Con le elezioni alle porte cessione congelata o si procedera' come da indicazioni del DPCM?

Bruno Vespa, ascolti tv di Porta a Porta super per share e target di pubblico

Bruno Vespa si conferma re della seconda serata informativa della Rai. Porta a Porta è stabilmente tra il 10 e il 12 di share in una fascia probitiva. Ma al di la del mero dato, colpisce il fatto che il programma di Vespa 'contatti' un alto tasso di laureati e di classe dirigente. L'ideale per gli inserzionisti pubblicitari, come ha certificato il centro media Omicom MediaGroup quotato in borsa a New York.

Milo Infante, spin-off in prime time di Ore 14?

'Ore 14' condotto da Milo Infante su Rai 2 in prima serata va a gonfie vele. E qualcuno ipotizza uno spin-off del programma in prima serata.

Leggi anche: