Orsini spacca la Rai. Duro attacco del Pd a Bianca Berlinguer

"Presto arrivera' in teatro, con i suoi amici de Il Fatto Quotidiano"

"La trasmissione aveva bisogno di un professore disposto a sostenere ogni settimana la banalita' piu' stravagante del momento. In questo modo e' nato il 'fenomeno' Orsini, uno che ha rivelato che 'suo nonno ha avuto un'infanzia felice sotto il fascismo' e che grazie a queste verita' assolute, presto arrivera' in teatro, con i suoi amici de Il Fatto Quotidiano. Cartabianca fa tutto questo solo per aumentare un po' gli ascolti". Lo ha affermato il senatore Pd Andrea Marcucci, commentando le parole del professore della Luiss andate in onda ieri nel programma condotto da Bianca Berlinguer.



Rai, Anzaldi (Iv): vergognosa esaltazione fascismo a Cartabianca - "Ecco il contributo del servizio pubblico alla vigilia del 25 aprile: l'infanzia felice del nonno di Orsini sotto il fascismo. Che vergogna, per mezzo punto di share e per promuovere lo spettacolo teatrale dell'opinionista. Ha ragione chi chiede l'abolizione del canone Rai". Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica il video con la dichiarazione di Alessandro Orsini a Cartabianca.



Rai: Saccone, a Cartabianca assente bilanciamento - "Un continuo e reiterato insulto a Draghi, un'orgia di fesserie elevate a rango di studioso delle relazioni internazionali, con la chiosa che i bambini sono felici di vivere anche sotto la dittatura. E non poteva mancare il patetico riferimento al fatto che si prova profondo dolore dinanzi alla morte di bambini. E per fortuna in studio c'era almeno Guido Crosetto, che ha fatto notare che sinora sono morti solo bambini ucraini. Un dettaglio evidentemente per chi eleva a modello 'Vichy e i collaborazionisti' per concludere la guerra di Putin, come ha saggiamente fatto notare Antonio Capranica, nell'isolato tentativo di ribattere alle astruse tesi del Prof Orsini". Cosi' il portavoce dell'Udc, il senatore Antonio Saccone commenta la puntata di Cartabianca in onda ieri su Rai3. "L'ultimo suggerimento alla imbarazzata Bianca Berlinguer: sarebbe opportuno invitare non dico un esponente di governo, ma almeno un esponente della maggioranza per bilanciare non gli insulti, ma almeno la controparte di chi ritiene che sia fondata l'azione del governo", conclude.

