"Orsini candidato nel M5s". I grillini puntano sul prof sex symbol della Luiss

Alessandro Orsini candidato col M5s. La pazza idea non piace al Pd

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha fatto emergere un nuovo personaggio televisivo, ormai sempre presente in tutti i talk. I salotti tv se lo contendono, disposti anche a pagargli ricchi gettoni di presenza, si tratta di Alessandro Orsini. Il Movimento 5 Stelle - si legge sul Foglio - pensa addirittura ad una sua candidatura. Tra i grillini serpeggia l’idea di prendersi la bandierina del professore della Luiss, grande esperto di questioni russe: "Sarebbe il nostro nuovo capitan De Falco o Paragone. Personaggi che quando vennero candidati erano popolari e in grado di polarizzare. D’altronde, Casalino ha sempre avuto questo pallino: "Tv, pop, temi divisivi uguale voti".

Nel Pd - prosegue il Foglio - hanno cominciato a chiedersi se per caso il futuro politico di Orsini non sia già segnato: "Vuoi vedere che ce lo troviamo candidato con i grillini? E come faremmo, in quel caso, a correre insieme al M5s?". Dalle parti di Giuseppe Conte invece l’idea sembra piacere. D’altro canto i grillini difesero il professore all’epoca della polemica sul compenso per la partecipazione a Cartabianca. Anche per questo l’ipotesi della sua candidatura comincia a serpeggiare tra Montecitorio e Palazzo Madama.

