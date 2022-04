Meloni premier, ecco il governo. I nomi dei ministri. Salvini, Berlusconi...

Meloni premier, ecco il governo. Crosetto, La Russa, Tajani, Giorgetti, Sasso... I ministri: nomi



Giorgia Meloni presidente del Consiglio dopo le prossime elezioni politiche (in autunno o nel 2023). L'ipotesi cresce di giorno in giorno visto che nei sondaggi il Centrodestra resta nettamente favorito e Fratelli d'Italia primo partito della coalizione. Ma come sarebbe composto un governo guidato da Meloni (prima donna premier d'Italia?) Matteo Salvini, segretario della Lega, qualora accettasse di entrare in un esecutivo guidato dalla sua alleata/rivale tornerebbe certamente al ministero dell'Interno con il ruolo di vice-presidente del Consiglio. In alternativa, visto che il leader del Carroccio potrebbe decidere di restare fuori, Salvini diventerebbe presidente della Camera. Per la presidenza del Senato, la poltrona è praticamente prenotata da Silvio Berlusconi, che ricandidandosi al Parlamento nazionale lascerebbe così l'EuroCamera.

Ministro della Difesa, e non poteva essere altrimenti, Guido Crosetto, già sottosegretario alla Difesa, co-fondatore di Fratelli d'Italia e fedelissimo consigliere molto ascoltato da Meloni. Agli Esteri una donna, Elisabetta Belloni, direttore generale del DIS che nello scorso mese di febbraio per qualche ora è stata in pole position per diventare presidente della Repubblica. Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, alla guida del delicatissimo e importante (visto il Pnrr) ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al Viminale, se Salvini restasse fuori dal governo, andrebbe il leghista Nicola Molteni, attuale sottosegretario all'Interno che - dicono - non parla mai con Luciana Lamorgese.



All'Economia andrebbe l'ex senatore ed economista di Alleanza Nazionale Mario Baldassarri. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, è in pole position per la guida del ministero della Salute. Alla Giustizia Ignazio La Russa, che certamente non potrebbe restare fuori dall'esecutivo Meloni. Ylenja Lucaselli, deputata di FdI, alla guida del dicastero dei Rapporti con il Parlamento. Giancarlo Giorgetti confermato allo Sviluppo economico (il numero 2 del Carroccio non vuole andare in Via XX Settembre). Licia Ronzulli, berlusconiana doc, alla Famiglia e Disabilità. Erika Stefani, fedelissima di Luca Zaia, andrebbe alla guida del Turismo. Mariastella Gelmini confermata agli Affari regionali mentre all'Istruzione andrebbe il leghista Rossano Sasso, attuale sottosegretario del ministro Patrizio Bianchi.

