Sondaggio, boom Moratti: è avanti a Majorino

Nuovo sondaggio sullle regionali in Lombardia, questa volta di Winpoll, che farà molto discutere. L'ex vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, infatti, è data come gradimento davanti al candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, che quindi conquista "solo" il terzo gradino del Podio. La prima posizione del candidato Attilio Fontana, invece, pare difficile da scalzare.

Le intenzioni di voto rilevate dal sondaggio Winpoll

Secondo quelle che sono le ultime intenzioni di voto rilevate dal sondaggio Winpoll, ad attrarre maggiore consensi e intenzioni di voto c'è ancora una volta l'attuale presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che raccoglierebbe il 41,3%. Segue al secondo posto Letizia Moratti con il 27,6%, che supererebbe il candidato unitario di centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino (fermo, secondo il sondaggio, al 25,2% dei consensi).

Il giudizio sull'operato di Fontana

Per quanto invece riguarda l'operato di Attilio Fontana, il 16% degli intervista non sa o non risponde. La rimanente parte delle persone interpellate, invece, si giudica molto soddisfatto dell'operato all'8%, abbastanza soddisfatto al 29%, poco soddisfatto al 40% e per nulla soddisfatto al 23%.

Gli altri dati del sondaggio

Il sondaggio commissionato da Winpoll, però, ha chiesto anche agli intervistati un'opinione in merito alla fiducia che hanno nei candidati alla presidenza della Regione Lombardia. Attilio Fontana, attuale governatore, raccoglie il 44%, Letizia Moratti il 39% e Pierfrancesco Majorino il 40%.

Per quanto invece riguarda la conoscenza dei candidati presidenti, è stata rilevata una conoscenza degli intervistati di Attilio Fontana e di Letizia Moratti pari al 99%, mentre il candidato del centrosinistra Piefrancesco Majorino si ferma al 78%.

