Sondaggio, Pd in testa e Verdi-Sinistra scavalcano Forza Italia: ecco come andrebbe se si votasse ora a Milano

Elezioni Milano 2027: ecco che cosa succederebbe se si votasse adesso

Manca ancora molto tempo alle elezioni Comunali per eleggere il prossimo sindaco di Milano, si voterà solo nel 2027. Ma un sondaggio di Youtrend fa capire quale è l'orientamento dei milanesi al momento e le indicazioni che emergono sono anche sorprendenti. Dopo due mandati di Beppe Sala dell'aerea di centrosinistra, gli elettori sarebbero orientati ancora su quello schieramento politico, nonostante al governo ci sia adesso il centrodestra. Il risultato è netto, il 50,4% opterebbe per un candidato della sinistra e solo il 35,6% sceglierebbe un esponente della destra. Poi c'è un rilevante 14% che risponde un altro candidato. Ma ben il 37,7% è ancora indeciso o si astiene.







Non cambia molto nemmeno in base alla divisione per genere, sia gli uomini che le donne sono orientati su un candidato di centrosinistra Il dato interessante riguarda le fasce di età, la preferenza per il centrosinistra è sempre la maggioranza, ma tra gli over 65 è quasi un testa a testa con la destra, il 44% voterebbe uno di sinistra e il 40% preferirebbe un esponente della destra. Il 61% dei laureati sceglie la sinistra, chi ha invece una licenza media predilige la destra (43 a 41%).









Tra i partiti preferiti non c'è storia, il 32,5% indica il Pd, molto staccati tutti gli altri, con FdI secondo al 22,6% e Alleanza Verdi Sinistra che scavalca Forza Italia e conquista il terzo posto con il 10,3%. Grossi dubbi sui possibili candidati, non spicca nessuno nelle preferenze: tutti tra il 20% e il 26%, leggermente favorito Pierfrancesco Majorino, seguito da Maurizio Lupi, Mario Calabresi, Letizia Moratti e Attilio Fontana.