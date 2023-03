Sondrio: colpito da pianta durante potatura, grave 50enne

Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo per un trauma da schiacciamento alla testa. L'uomo, secondo quanto ricostruito, stava potando una pianta a Morbengo, in provincia di Sondrio, quando è stato colpito alla testa. L'uomo, soccorso dal 118, è stato trasferito in ospedale in codice rosso.