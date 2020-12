Sondrio, muore in allenamento promessa 17enne del motocross

Un ragazzo di 17 anni, Sebastian Fortini, promessa del motocross, e' morto ieri pomeriggio durante un allenamento. L'incidente, secondo quanto riporta la stampa locale, e' avvenuto in provincia di Sondrio, a Traona, a poca distanza da Morbegno, luogo di residenza del giovane. Il ragazzo si stava allenando su una pista che costeggia il fiune Adda quando ha perso il controllo della moto finendo contro un albero. Inutile l'intervento dei soccorritori e dell'elicottero inviato sul posto, per il 17enne non c'e' stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.