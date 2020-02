“Sono soltanto qui e ora?” la mostra presso la galleria Francesco Pantaleone

Fino a sabato 29 febbraio sarà possibile visitare l’interessante mostra “sono soltanto qui e ora?” presso la galleria Francesco Pantaleone negli spazi milanesi di Porta Romana. L’idea nasce come omaggio ad Attilio Rappa, amico e collezionista del gallerista Francesco Pantaleone, anche curatore della mostra. L’esposizione prende il titolo dal neon dell’opera dell’artista Liliana Moro che ci pone davanti a un quesito esistenziale: sono qui soltanto e ora? Il filo conduttore delle opere in mostra è la luce: la lampadina dell’opera Loading #2 del duo Vedovamazzei che oscilla senza interruzione verso destra e sinistra tramite un supporto meccanico, stabilisce un legame tra luce e ombra; la luce a led in Nisi Respirent Venti di Ignazio Mortellaro che riprende una frase del De rerum naturae di Lucrezio ci porta a una riflessione sulla natura; il neon di Isola Isola (a volte fuggirne) di Avaf che contrappone all’allegoria del colore la complessità della marginalità; infine, le lampadine che formano una cornice dell’opera di Loredana Longo che suscitano un’iniziale attrazione lasciando immediatamente posto alla drammaticità della parola “Europa” in filo spinato.

Le opere non hanno solo come elemento in comune la luce ma anche uno più introspettivo: l’interrogarsi sul valore e sul significato e sulla necessità di attribuire al tempo la capacità di fissarsi attraverso la memoria. È proprio attraverso il proprio lavoro che l’artista ha la capacità di vivere nel tempo. “Forse”, scrive Francesco Pantaleone, “era in questa parentesi che l’uomo e il collezionista avevano intravisto una possibilità di piena adesione alla vita, di contemplazione, di introspezione. La piena consapevolezza che oltre alla materialità e alla frenesia del vivere è possibile, necessario, immergere lo sguardo altrove, lasciare che qualcosa di mistico e a volte soprannaturale, elevi spirito e sguardo verso orizzonti di luce.”

Sono soltanto qui e ora?

Assume Vivid Astro Focus, Loredana Longo, Liliana Moro, Ignazio Mortellaro, Vedovamazzei

a cura di Francesco Pantaleone

Via S, Rocco 11, Milano

Martedì – sabato: ore 15.00 – 19.00

Fino al 29 Febbraio 2020