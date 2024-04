Sorte (FI): "Forza Nord non è una opa sulla Lega"

Forza Nord "non è assolutamente" un'opa sulla Lega perché "noi abbiamo un'identità che si rifà al Ppe, ai moderati, ai liberali e ai riformisti. Loro occupano e vogliono occupare legittimamente un altro spazio, che sta a destra della Meloni e a destra in generale della coalizione. Ognuno fa la sua partita ma non c'è una competizione con la Lega. Ognuno prova ovviamente a prendere più consenso possibile". Lo ha detto, come riferisce Ansa, il deputato e coordinatore di Forza Italia in Lombardia Alessandro Sorte parlando a margine di una conferenza stampa a Milano del comitato interno a Forza Italia formato da ex leghisti che punta all'elettorato del Nord.

"Io vedo molti punti di contatto tra chi ha a cuore il tema dell'autonomia con il Ppe e Forza Italia - ha aggiunto Sorte -. Se c'è un gruppo di persone che aderisce a Forza Italia e che si sente particolarmente vicine alle tematiche dell'autonomia, noi siamo assolutamente in linea, come Forza Italia, rispetto a queste tematiche perché il partito più autonomista che tutela l'autonomia locale in Europa è il Ppe" e quindi "io penso che Forza Italia è anche la casa di tutte queste persone".

Sorte: "L'alleanza di centrodestra è rodata e resisterà in futuro"

Ad ogni modo secondo Sorte se Forza Italia supera la Lega "non ci sarà nessuna conseguenza. Noi siamo un'alleanza ormai rodata. Il centrodestra è una delle più grandi invenzioni di Silvio Berlusconi, come vedete è un'alleanza che dura, esiste e resiste, e ci sarà anche nei prossimi anni - ha concluso -. Non sono le oscillazioni e i rapporti di forza tra le componenti politiche che cambiano questi equilibri né al governo né quelli politici".