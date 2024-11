Sorte (FI): "I Repubblicani aderiscono a Forza Italia. L'ennesima adesione importante che allarga i nostri confini"

“Tutto il direttivo e buona parte degli iscritti del partito Repubblicano di Milano ha deciso di aderire a Forza Italia”. L'annuncio pubblicato in una nota da Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia. “Forza Italia in Lombardia sta crescendo: abbiamo avuto moltissime adesioni di consiglieri regionali ed amministratori locali, tante altre saranno annunciate nei prossimi giorni, e sono sempre di più le associazioni e le personalità che scelgono il nostro partito, anche chi, come i Repubblicani, si richiama a storie politiche di grande tradizione. Questa è l'ennesima adesione importante, che allarga ulteriormente i nostri confini, ci fa crescere ed essere sempre più competitivi”.

Gallera: "Con Tajani, abbiamo messo in campo politiche profondamente liberali"

“Nell’ultimo anno e mezzo Forza Italia, sotto la guida del Segretario Antonio Tajani, ha messo in campo politiche profondamente liberali, sia sul tema dei diritti, ad esempio con la presentazione dello Ius Italiae, che per la difesa delle imprese. Stiamo così attraendo realtà che si erano allontanate, ma che oggi vedono nel nostro partito un punto di riferimento importante”, aggiunge Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia.

Le motivazioni di De Angelis. "Inizia oggi una nuova avventura"

"La nostra è una scelta esclusivamente politica”, spiega Franco De Angelis, punto di riferimento storico del partito repubblicano di Milano. “Da sempre il partito Repubblicano si colloca nell’area di centrodestra: a livello nazionale è stata fatta una scelta diversa che non condividiamo, l’accordo con il centrosinistra. Abbiamo quindi deciso di aderire a Forza Italia, perchè è l’unico partito che rispecchia in pieno quelli che sono i nostri valori e la nostra tradizione culturale liberale, democratica e riformatrice. Abbiamo incontrato ieri il Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, con cui abbiamo riscontrato una totale identità di vedute. Inizia oggi per noi una nuova avventura, a cui guardiamo con grande interesse, pronti a dare il nostro contributo”, conclude.