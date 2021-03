SOS Lambrate, incendiata la sede. L'associazione: "Danni inimmaginabili"

"Questa notte - si legge sulla pagina FB dell'associazione SOS Lambrate - è stato appiccato un incendio nella nostra sede e purtroppo non è la prima volta. Non basta questo periodo difficile per un’associazione di volontariato impegnata nell’emergenza Covid? C’era bisogno anche dei vandali? Esortiamo tutti ad astenersi da gesti del genere perché provocano danni inimmaginabili, oltre al fatto (il più importante!) che si rischia di ferire delle persone che paradossalmente stanno dedicando il loro tempo ad aiutare gli altri.