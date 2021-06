SOS medici di base, è protesta: al Giambellino residenti in piazza

Pochi medici di base per numero di residenti: i cittadini fanno sentire la loro voce e scendono in piazza. "Nel quartiere Giambellino - spiega sui social Santo Minniti, presidente del Municipio 6 - vivono molte persone anziane, alcune con malattie gravi e difficoltà a muoversi. Tre poche settimane il loro medico di base cesserà il servizio, e la distanza per raggiungere altri dottori per alcuni sarà incolmabile."

"Oggi (ndr domenica 13 giugno) abbiamo organizzato un presidio in Largo Giambellino per far sentite la loro voce facendo ad ATS e Regione 3 semplici richieste: 1. individuare subito un medico di base per il Giambellino e per gli altri quartieri scoperti; 2. Individuare i nuovi medici in base ai bisogni dei singoli quartieri, affinché tornino ad essere un servizio vicino e capillare; 3. incentivare i medici ad operare nei quartieri scoperti, mettendo a disposizione gratuitamente negozi e appartamenti vuoti", ha rimarcato Minniti.

"Il percorso iniziato - conclude Minniti - proseguirà in altri quartieri del Municipio 6 finché non sarà garantito a tutti il medico di base. Lo dobbiamo ai tanti anziani e alle persone fragili del nostro territorio che non possono essere lasciati soli."