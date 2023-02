Sostegno di Berlusconi a Moratti? "Repubblica ha più smentite che lettori"

Le parole di Berlusconi su Moratti? Berlusconi ha già smentito. Repubblica ormai ha più smentite che lettori". Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, commentando le indiscrezioni riportate oggi da 'Repubblica' per cui Silvio Berlusconi preferirebbe votare Letizia Moratti, e non il candidato di coalizione Attilio Fontana, alle prossime elezioni regionali in Lombardia. Salvini ha parlato a margine di un incontro sull'avanzamento dei lavori del Mind District di Milano.

Moratti: "I cittadini moderati liberali e riformisti non si riconoscono e non trovano rappresentanza in questa destra"

Ringrazio Berlusconi perchè ha fatto emergere un fatto innegabile: i cittadini moderati liberali e riformisti non si riconoscono e non trovano rappresentanza in questa destra". Letizia Moratti, candidata civica alle elezioni regionali sostenuta dal Terzo Polo, commenta ai microfoni di Radio Lombardia l'articolo pubblicato oggi da Repubblica che riporta una confidenza di Berlusconi, smentita però da Forza Italia. "Fosse per me in Lombardia voterei Moratti" avrebbe detto Berlusconi ma per Forza Italia sono "parole e concetti che non ha mai pronunciato e nemmeno pensato" e l'articolo "è, dunque, privo di fondamento". "Sono certa - ha aggiunto Moratti - che molti elettori di Forza Italia voteranno per me. E penso anche che dalla Lombardia nasca un laboratorio politico di respiro nazionale per un nuovo centro".