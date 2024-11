Sostenibilità: in Lombardia 260 nuovi impianti fotovoltaici negli edifici pubblici per un futuro più verde

Grazie a un investimento di 12,5milioni di euro stanziato dal Piano Lombardia, negli ultimi tre anni la Regione ha dotato 260 edifici di edilizia residenziale pubblica di nuovi impianti fotovoltaici, promuovendo un futuro sostenibile e a misura di cittadino. L’assessore all’Ambiente e al Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione, ha sottolineato l’importanza ambientale di questa iniziativa, spiegando come la riduzione di CO₂ generata equivalga alla piantumazione di 90.000 alberi. “L’impegno della Regione si riflette nell’abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni da fonti fossili, favorendo l’autoconsumo da energie rinnovabili e garantendo un concreto aiuto agli inquilini in difficoltà”, ha spiegato Maione. Parte dei proventi derivanti dalla produzione fotovoltaica sarà infatti destinata al Fondo di solidarietà regionale per sostenere i costi energetici degli inquilini in comprovate difficoltà economiche.

Un aiuto sociale e ambientale che guarda al futuro

L’iniziativa va oltre il semplice risparmio energetico: rappresenta un tassello fondamentale per contrastare la povertà energetica e un passo verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili. “Progetti come questi non solo abbassano le bollette per gli inquilini, ma anche le emissioni, apportando benefici ambientali e sociali su larga scala” ha evidenziato l’assessore alla Casa e all’Housing sociale, Paolo Franco. Gli interventi realizzati comprendono non solo l’installazione dei pannelli, ma anche opere accessorie come adeguamenti strutturali, isolamento delle coperture e la costruzione di nuove strutture di supporto come tettoie e pergole, a dimostrazione del lungo termine e della visione integrata di questi progetti.