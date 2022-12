Sostenibilità e marketing territoriale: il dibattito a ReliveMI

Nella giornata di domani, martedì 13 dicembre, Palazzo Cusani apre le proprie porte a ReliveMi, evento didattico realizzato dagli studenti del Corso di Turismo Culturale e Sviluppo del Territorio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sotto la guida del professore Giovanni Bozzetti. Il progetto aspira a mostrare come la sostenibilità possa diventare, oggi più che mai, un’importante leva di marketing territoriale, utile ad attrarre nuovi flussi turistici ed investimenti, oltre che ad essere il modo più efficace per salvaguardare il futuro del nostro pianeta. Un ricco parterre di ospiti sarà il protagonista del pomeriggio milanese: tante testimonianze dal mondo artistico, culturale e della moda delineeranno un percorso alla scoperta dei legami tra sostenibilità ambientale e promozione del territorio.

La novità di ReliveMI

ReliveMI, in sintesi, è una novità nel mondo accademico, ma ha già uno storico di progetti ed eventi di successo realizzati negli anni scorsi dal Corso di Turismo Culturale e Sviluppo del Territorio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il professore Giovanni Bozzetti, a tal riguardo, commenta che “questi eventi didattici di fine del mio corso di Turismo Culturale e Sviluppo del Territorio” sono volti a far maturare nei giovani anche un approccio pratico quale completamento delle nozioni didattiche”.

Argomenti e ospiti

In merito a quello che sarà l’argomento dell’evento si è espresso il Prof. Giovanni Bozzetti. “Il tema prescelto quest’anno - ha infatti dichiarato - vuole richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica sulla necessità di considerare la sostenibilità una indispensabile leva di marketing territoriale per rilanciare il nostro Paese”. Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti istituzionali di Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Stefano Galli, Assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, ed infine da Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano. Seguirà poi un pomeriggio di talk con una riflessione in ambito artistico-culturale con il noto fotografo di moda e reportage Max Vadukul - il quale racconterà la genesi del progetto The Witness, dedicato alla sostenibilità in India - il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory - il quale illustrerà le diverse declinazioni della sostenibilità in ambito televisivo e teatrale.

La giornata, poi, proseguirà con un dialogo sul tema food e sostenibilità con lo chef stellato Andrea Berton e Andrea Piccardo dell’Associazione RECUP. A raccontare quanto la sostenibilità sia una risorsa importante anche per il mondo del design saranno le parole di Gilda Bojardi, direttrice di Interni Magazine, mentre per approfondire il rapporto sempre più forte tra moda e sostenibilità saranno gli interventi di Eleonora Rizzuto, direttrice sviluppo sostenibile LVMH e Bulgari nonché vicepresidente di Circular Evolution, e Rossella Ravagli, Direttrice Sostenibilità di Armani. A chiudere la giornata di riflessioni sarà poi Marco Di Luccio, Vicedirettore Generale FAI, una delle voci più importanti all’interno del mondo culturale italiano, il quale descriverà il potenziale nascosto della sostenibilità anche in campo turistico.

Ad arricchire il pomeriggio, poi, vi saranno performance di danza, esibizioni di musicisti e la sfilata del brand emergente sostenibile Oneiric, mostrando come anche gli aspetti più creativi e artistici possono porsi in linea con il concetto di sostenibilità.