"Sotto al campanile": ciclo di incontri in parrocchia a Rapallo

Tutto esaurito a Rapallo l'8 agosto per l'appuntamento con "San Michele di Pagana e le sue tre baie: storie di genti lontane, di Santi e di Beate, di pescatori e di nobiltà". Riflessioni dal libro di Alessandra Rotta "Rapallo. La storia nei secoli". L'autrice, a colloquio con Enrica Melossi, ha delinato il profilo di un borgo unico, che racchiude in sé segreti e messaggi quasi sconosciuti. Durante la serata organizzata dalla Parrocchia di San Michele di Pagana nell'ambito del ciclo "Sotto al campanile", l'autrice ha svelato molte curiosità e notizie contenute nel libro: l'origine del nome, con l'intervento di Daniele Calcagno; i ritrovamenti avvenuti durante le ricerche per la stesura del volume, che fanno di San Michele una delle chiese più antiche della zona, attraverso il racconto di Marina Cavana; il suo essere culla della modernità con la famiglia Spinola che introduce il concetto di sport così come concepito dagli inglesi di fine Ottocento; la presenza di uno dei simboli della modernità a noi più vicina; il possedere gli scorci paesistici più belli al mondo e vissuti dalle più grandi personalità del Novecento. Le risposte alle sollecitazioni di Enrica Melossi, insomma, hanno letteralmente incantato il pubblico.

Ora è in previsione un nuovo straordinario appuntamento, il 12 agosto alle 21, sempre sul Sagrato della Chiesa: "Ricordati di Bach", con Alice Cappagli (ex violoncellista dell’Orchestra del Teatro alla Scala) e Valerio D’Ercole (violinista Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala).Durante la serata saranno proposti brani tratti dalle Suites per violoncello dalle Sonate e Partite di J.S Bach. Nel repertorio saranno incluse anche brani dal barocco al moderno. Alice Cappagli è anche l'autrice di Ricordati di Bach, Einaudi editore, che narra la storia di una grande e straordinaria passione.

Sabato 22 agosto, sarà la volta di "Dimore reali, aristocratiche e borghesi. Cultura e gusto dell'abitare nell'Ottocento a Genova". L’appuntamento vedrà la presenza di Caterina Olcese Spingardi che accompagnerà gli uditori alla scoperta del catalogo e della mostra Mogano Ebano Oro! Interni d'arte a Genova nell'Ottocento da Peters al Liberty (Palazzo Reale, fino al 1° novembre 2020) con il racconto di un imperdibile itinerario alla scoperta di arredi straordinari e in larga parte inediti, di personaggi storici affascinanti ed eccentrici, di artisti noti e dimenticati.

L'ingresso è sempre libero ma come artisti e relatori donano la propria competenza a favore della parrocchia, così ai presenti è richiesta una libera offerta destinata ai restauri della chiesa.

La prenotazione e obbligatoria, i posti limitati. Per prenotare cel. 377 087 3980 oppure info@parrocchiasanmicheledipagana.it