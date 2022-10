Sottosegretari e vicemiministri: tutti i lombardi scelti da Giorgia Meloni

Sottosegretari e viceministri: il governo guidato da Giorgia Meloni ha completato la propria composizione con le nomine di oggi. Diversi esponenti dalla Lombardia.

Morelli (Lega): sottosegretario al Cipe

Uno dei nomi più noti sul territorio è sicuramente quello del leghista Alessandro Morelli, nominato sottosegretario al Cipe. Il 45enne ex direttore della Padania era già stato viceministro alle Infrastrutture dall'º marzo 2021, nel precedente Governo Draghi.

Frassinetti (FdI) viceministro all'Istruzione

Paola Frassinetti è il nuovo viceministro all'Istruzione: la 66enne avvocato civilista di Genova è esponente di Fratelli d’Italia e nel 2001 ha ricoperto l’incarico di assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica della provincia di Milano. In parlamento dal 2006 al 2013, era quindi tornata in Lombardia per divenire portavoce regionale del partito di Giorgia Meloni.

Difesa: viceministri Perego di Cremnago (Forza Italia) e Rauti (FdI)

Il 40enne Matteo Perego di Cremnago, imprenditore 40enne nato a Milano, è stato dal 31 marzo 2021 Vicepresidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati. Candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Milano-Rozzano-Legnano, non era stato rieletto, ma trova ora posto nel governo come viceministro alla Difesa. Il suo ripescaggio, hanno raccontato le cronache politiche di questi giorni, nasce a seguito delle pressioni giunte da Forza Italia che lo avrebbe voluto addirittura come ministro: molto amico di Luigi Berlusconi, era fortemente sponsorizzato anche da Marta Fascina, compagna del Cav.

Assieme a Perego di Cremnago, viceministro alla Difesa è stata nominata anche Isabella Rauti. Romana figlia di Pino Rauti, l'esponente di Fratelli d'Italia aveva ottenuto una storica vittoria nel collegio dell'ex Stalingrado d'Italia Sesto San Giovanni battendo per l'uninominale al Senato il dem Emanuele Fiano, figlio del sopravvissuto alle deportazioni Nedo Fiano.

Molteni (Lega) viceministro agli Interni

Ed ancora, Nicola Molteni è uno dei tre viceministri agli Interni: il canturino del Carroccio dall 1º marzo 2021 era stato sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno nel governo Draghi, incarico già svolto dal 13 giugno 2018 al 5 settembre 2019 nel governo Conte I.

Butti (Fratelli d'Italia) sottosegretario all'Innovazione

Alessio Butti è sottosegretario all'Innovazione. Nato a Como 58 anni fa, è senatore con Fratelli d'Italia, per il quale è anche responsabile Media e telecomunicazioni. La sua carriera politica è iniziata nel 1985 nelle fila dell'Msi. E' stato anche vicesindaco a Como da 1994 al 1996.

Barachini (Forza Italia) sottosegretario all'Editoria

Infine Alberto Barachini, sottosegretario all'Editoria: il 50enne nato a Pisa ma milanese d'adozione, giornalista Mediaset dal 2018 Presidente della Commissione di Vigilanza Rai in quota Forza Italia: candidato nel Senato nei collegi plurinominali Lombardia 01 (in seconda posizione) e Lombardia 02 (in terza posizione) è risultato eletto poiché Licia Ronzulli, capolista nel primo collegio, è stata eletta all’uninominale.