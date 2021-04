South Barber apre un terzo shop a Milano

South Barber rilancia e sbarca a Milano: ha aperto pochi giorni fa in via Ripamonti 219 il terzo barber shop dell'impresa nata a Rozzano e che conta uno shop anche a Pavia. Una inaugurazione che giunge al termine di un anno che ha messo a dura prova la categoria. La mossa del titolare Jerry Di Sibio è dunque anche un messaggio di ottimismo, determinazione e di speranza: "Da appassionato della boxe, mi ispiro molto ai valori di questa disciplina. Sul ring si prendono tanti pugni, ma quello che ti viene insegnato è di non fare mai passi indietro e di andare sempre incontro all'avversario. E' quello che abbiamo voluto fare anche noi rispondendo alla crisi causata dal Covid con l'apertura di uno nuovo barber shop".

La filosofia resta quella del fondatore Angelo Carucci ed ereditata dalla figlia Debora assieme al marito Jerry: aggiornare allo spirito contemporaneo lo stile delle classiche barberie di un tempo, mantenendo in particolare il legame con le radici che portano a sud. Una filosofia che ha portato anche diversi nomi del mondo dello sport e dello spettacolo a scegliere South Barber: per fare qualche nome, tra i clienti si annoverano Sfera Ebbasta, il pugile Daniele Scardina, Tony Effe della Dark Polo Gang. Per maggiori informazioni: http://www.southbarber.it/. South Barber è anche presente sui social e sui principali store digitali con una apposita App scaricabile gratuitamente.