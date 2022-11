Sovraindebitamento, il Tribunale di Milano accoglie istanza operaio

Il Tribunale di Milano – con una sentenza emanata dal Presidente Dott.ssa Vasile – ha accolto la proposta di liquidazione del patrimonio presentata da un operaio, che ha avuto accesso alla cosidetta Legge Antisuicidi.

Il consumatore potrà beneficiare dell'esdebitazione



In questo modo il consumatore potrà beneficiare dell'esdebitazione, ovvero la cancellazione della qualifica di cattivo pagatore e di oltre 73.000 euro di debiti con le Banche e le Finanziarie, mediante il pagamento di una quota mensile pari ad euro 200 per la durata di 3 anni, per risolvere la propria situazione di sovraindebitamento.

Codacons. "La legge sul sovraindebitamento rappresenta una speranza viva per i consumatori"

Per il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: "La legge sul sovraindebitamento rappresenta una speranza viva per i consumatori che, loro malgrado, si sono ritrovati debitori di ingenti somme verso istituti di credito e finanziarie, nonché società e agenti di riscossione. Oggi, più che mai, anche grazie alla riforma, i tempi della procedura si sono abbreviati, il ché rende più veloce e snella la procedura. Tutti coloro i quali vivono tale situazione non devono arrendersi, perché c'è la possibilità di ripianare tutto e ripartire".