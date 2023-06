Spacciatori colti in flagrante con 337 chili di marijuana: quindici arrestati

Il 27 giugno 2023, nella provincia di Milano, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari personali per 15 persone, di media trentenni (9 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora). Si tratta di 12 italiani, tra cui 1 donna, 1 ecuadoregno, 1 gambiano ed 1 albanese, ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il traffico si espandeva dalla Spagna all'Italia con un metodo quasi "all'ingrosso": venivano approvvigionati gli spacciatori solo dopo che un camion con il carico, dalle capacita' di quasi 400 kg di droga a tratta, arrivava al deposito scoperto dagli inquirenti a Misinto. Da qui la droga veniva divisa tra i vari appartenenti all'associazione e solo successivamente portata ai vari pusher per lo spaccio finale nelle province di Milano, Monza Brianza, Bergamo e Cremona.

I viaggi della droga su camion "insospettabili"

Il camion, apparentemente normale a prima vista e con merce regolare nella parte piu' visibile, nascondeva all'interno di vari scatoloni la droga sottovuoto e inodore. Una volta smistata, senza giacere nel deposito, il giro d'affari sarebbe stato di oltre 5 milioni di euro. Un giro possibile grazie alla collaborazione di un uomo in Spagna, nella regione di Alicante e alle tante comunicazioni criptate mediante chat su piattaforme come Encrochat e SkyECC. Oltre al deposito di Misinto, la banda composta quasi totalmente da incensurati, era solita utilizzare un box auto, a Desio. Gli arrestati in flagranza di reato sono sette soggetti appartenenti al sodalizio e il sequestro ha riguardato 337 kg di marijuana, 7 kg di hashish e piu' di 57 mila Euro in contanti. Inoltre e' stato disposto il mandato d'arresto europeo in Spagna.