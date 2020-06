Spaccio, 100mila euro nascosti nel muro: otto arresti

La polizia ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) a carico di 8 italiani, ritenuti a vario titolo partecipi o comunque collegati ad un'associazione per delinquere finalizzata alla gestione della piazza di spaccio del quartiere "Tessera" di Cesano Boscone (MI). Sono stati posti sotto sequestro un immobile, due autoveicoli e circa 100 mila euro in contanti nascosti in un vano mobile ricavato in una parete.