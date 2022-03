Spaccio, da Sempione a Garibaldi: 6 arresti a Milano

Nel mirino della polizia sei stranieri coinvolti in un'attività di spaccio nelle zone centrali di Milano, prevalentemente nei pressi delle fermate della metropolitana cittadina e delle stazioni ferroviarie urbane. L'operazione è partita il 25 novembre del 2020 in seguito all'arresto, all'interno del parco Sempione, di uno degli indagati conferito dell'attuale misura restrittiva. Fin da subito, attraverso un'indagine sul campo, gli agenti sono riusciti a individuare un consistente gruppo di cittadini di origini centro africano, ritenuti responsabili a diverso titolo nella gestione e successiva capillare diffusione, sulla piazza milanese, di considerevoli quantitativi di hashish e marijuana . Le aree milanesi piu' colpite da questa attivita' sono state quelle centrali, come parco Sempione,Milano Porta Garibaldi.

Spaccio, sequestrata droga e 10mila euro in contanti

I poliziotti del Commissariato Centro hanno evidenziato come i soggetti indagati si muovessero con un collaudato modus agendi che vedeva, come migliori luoghi di spaccio , veri e propri anfratti nei cui pressi prima si incontravano e si suddividevano i compiti e, poi, distribuendosi sul territorio, procedevano allospaccio al dettaglio dello stupefacente. Accanto a un costoro è emersa una serie di "cavallini" che materialmente trasportavano la sostanza nelle piazze di spaccio . Durante l'attività investigativa, la Polizia di Stato ha arrestato 11 persone e ne ha indagato 10, procedendo al sequestro di 13 chilogrammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana e di circa 10mila euro in contanti.

