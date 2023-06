Spaccio di droga: arrestati 8 peruviani

Nella mattina di oggi, nelle province di Milano, Monza Brianza e Cremona, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, con il supporto esecutivo dei reparti dell'Arma competenti per territorio, hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale del capoluogo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, 8 peruviani ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze di un'articolata attività d'indagine avviata, su rogatoria internazionale, dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano a seguito dell'arresto in flagranza, nel mese di ottobre del 2020, in piena emergenza pandemica da covid-19, di un cittadino peruviano, fermato all'aeroporto internazionale di Lima in partenza per Milano e trovato in possesso di oltre 2 chilogrammi di cocaina pura, occultata all'interno delle cuciture di alcune giacche, giubbotti e tute di una squadra di calcio tra le più popolari in Sudamerica.