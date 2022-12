Spaccio di droga nel Milanese, Brumotti minacciato con un machete

Ennesima aggressione ai danni di Vittorio Brumotti: l'inviato di Striscia la Notizia si è recato al Parco delle Groane, nel Milanese, su segnalazioni di tanti che hanno indicato quei luoghi come un take away a cielo aperto per la cocaina: "Arriva la macchina, si ferma. Lo spacciatore esce dal bosco e dà la bamba. Abbiamo messo telecamere nascoste e ci siamo messi addosso una telecamerina", ha spiegato.

Droga, l'inviato di Striscia nel Parco delle Groane

L'inviato in bicicletta è stato minacciato e aggredito - ma a distanza - da un uomo che impugnava un imponente machete e che si è poi dato alla fuga. La perlustrazione di Brumotti nei boschi di Solaro ha visto l'inviato estrarre ad un certo punto un megafono: "Qua non si spaccia ragazzi", ha urlato "Qua ci sono ragazzi che si vengono a rovinare la vita. So che non tocca a noi questo compito ma chiamati dai cittadini esasperati noi veniamo". Ed ancora: "Andiamo a salutare i cavalieri del lavoro che vendono morte h24". Quindi l'incontro con il pusher armato di machete, che è poi fuggito lasciando incustodita la "postazione di lavoro": una tanica di vernice vuota e rovesciata da usare come bancone e un pacchetto di sigarette con all'interno le dosi di cocaina pronte per la vendita.