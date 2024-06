Spaccio all'ingrosso di cocaina e hashish: undici arresti in Brianza

Duro colpo allo spaccio in Brianza inferto dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio. Nella mattinata di martedì 25 giugno l'operazione a seguito dell'ordinanza con la quale il gip ha disposto l'arresto per undici persone. Detenzione e spaccio di hashish e cocaina tra Varese, Milano, Como, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza e Alessandria. Come riferisce MilanoToday, parte della droga era stoccata in un anonimo appartamento ad Agrate. L'indagine è durata mesi, con l'individuazione di due gruppi criminali, prevalentemente composti da cittadini marocchini. Veri e propri grossisti dello spaccio che cedevano la sostanza ai venditori al dettaglio con l'uso di intermediari stipendiati che si muovevano a bordo di vetture munite di appositi nascondigli,