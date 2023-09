Space economy, nuova frontiera della conoscenza. Il ruolo di Europa e Israele

Space economy: la nuova frontiera della conoscenza. Il ruolo dell’Europa e di Israele

Martedì 26 settembre alle 18 due grandi nomi dell’astrofisica, Shimrit Maman e Simonetta di Pippo, si confrontano sulle prospettive della Space Economy in un webinar gratuito organizzato dagli Amici della Ben Gurion University del Negev con Osservatorio metropolitano di Milano. “Space Economy. The New Frontier of Humankind - The role of Europe and Israel”, questo il titolo del webinar, sarà introdotto da Andrea Jarach presidente di BGU Italia e avrà al centro il confronto tra le due realtà europea e israeliana nella corsa allo spazio. QUI il link di accesso.

Chi sono Shimrit Maman e Simonetta Di Pippo

Shimrit Maman, senior scientist presso l'Homeland Security Institute e direttore dell'Earth and Planetary Image Facility presso l'Università Ben Gurion del Negev, è inoltre a capo dell'Ufficio israeliano di supporto regionale della Piattaforma delle Nazioni Unite per le informazioni spaziali in caso di disastri oltre che gestione e risposta alle emergenze.

Simonetta di Pippo è Professor of Practice di Space Economy presso SDA Bocconi School of Management dove è Direttore dello Space Economy Evolution Lab (SEE Lab). E' un astrofisico italiano e prima di unirsi a SDA Bocconi ha ricoperto il ruolo di Direttore di UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs). Nel corso della sua carriera ha ricoperto i principali ruoli di leadership nel settore spaziale con esperienze nazionali ed internazionali.