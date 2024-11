Spada (Assolombarda) a Italia Direzione Nord: "Il Governo rimetta il nucleare nell'agenda politica"

Il presidente di Assolombarda Alessandro Spada tra i relatori protagonisti della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, il 25 novembre alla Triennale di Milano. Spada è intervenuto nell'ambito del panel pomeridiano su "Nucleare italiano tra sostenibilità e innovazione".

Il presidente di Assolombarda ha annunciato che la priorità attuale dell'associazione è il tema energetico, fondamentale per le industrie italiane, in particolare per il settore manifatturiero. L'obiettivo è rendere l'Italia più indipendente energeticamente, riducendo l'impatto di eventi globali che possono limitare l'approvvigionamento. "L'attenzione deve essere rivolta a diverse fonti energetiche, come fotovoltaico, eolico, gas - più pulito rispetto al passato -, idrogeno, Carbon capture e nucleare". Quest'ultimo, in particolare, è visto come una fonte di energia pulita, sicura e in continua evoluzione. Spada sollecita il governo e i decisori politici a rimettere il nucleare nell'agenda politica, sottolineando come la tecnologia sia migliorata, riducendo significativamente i rischi rispetto al passato.