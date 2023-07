Spada: "Cinque richieste al governo per le imprese"

Energia, innovazione, lavoro, infrastrutture e governance territoriale sono le cinque priorità per sostenere le imprese. E' quanto ha evidenziato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel corso dell'assemblea dell'associazione.

Energia: "Chiediamo al Governo italiano di sostenere la capacità delle nostre imprese che competono in Europa e nel mondo"

Per quanto riguarda l'energia "chiediamo al Governo italiano di sostenere la capacità delle nostre imprese che competono in Europa e nel mondo. E' necessario puntare sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione". Per quanto riguarda l'innovazione serve "rafforzare Industria 4.0, ripristinare Patent Box e presentare una strategia nazionale per l'idrogeno. Per i lavoro occorre agire sul taglio strutturale del cuneo fiscale e su una flat tax per i giovani".

Infrastrutture: "Chiediamo di ultimare la Pedemontana e ampliare Malpensa"

Per le infrastrutture chiediamo di ultimare la Pedemontana e ampliare Malpensa. E sulla governance territoriale occorre completare la riforma di Città Metropolitana e dare il via all'autonomia regionale differenziata" ha aggiunto.