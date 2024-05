Spada (Assolombarda): "Europa, ecco cosa mina la nostra competitività"

L'Europa secondo Assolombarda. Si è svolto a Milano l'evento "La visione lombarda per il futuro dell'Europa" . Il presidente Alessandro Spada ha auspicato che l'Unione europea "nella prossima tornata elettorale, dia una risposta ai nodi principali che stanno mettendo, oggi, seriamente a rischio la competitivita' delle nostre imprese e la forza industriale dei Paesi Europei. Tra questi nodi da sciogliere, ci preoccupano sia l'approccio troppo spesso fortemente ideologico rispetto agli obiettivi e alle tecnologie della transizione ecologica sia la mancanza di strumenti finanziari comuni per affrontare le transizioni gemelle, a differenza di quanto stanno facendo Stati Uniti e Cina". Spada ha sottolineato che "e' urgente definire una politica industriale comunitaria forte e decisa su diversi dossier, a partire dalle materie prime critiche fondamentali proprio per transizione ecologica e digitale".

L'intelligenza artificiale e la richiesta di rame

"Per affrontare la sfida dell'intelligenza artificiale, per esempio, entro il 2030, saranno necessari ogni anno circa due milioni di tonnellate di rame. Dobbiamo quindi mettere in atto il prima possibile politiche e strategie efficaci con grandi investimenti comuni sia per aumentare la produzione e la capacita' di approvvigionamento minerario sia sfruttando la nostra capacita' e leadership nel riciclo, ovvero, estraendo, per esempio, quello che serve da prodotti e dispositivi tecnologici dismessi", ha spiegato. "Materie prime critiche, energia e difesa sono le nostre priorita' su cui ci aspettiamo un netto cambio di passo da parte dell'Unione Europea. Questo e' l'unico modo per salvaguardare la nostra industria, che, come Europa, e' la seconda piu' importante a livello globale dietro alla sola Cina e ancora davanti agli Stati Uniti"., ha concluso.