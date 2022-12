Spara e gambizza a compagno della ex a Milano, altri due arresti

Spara e gambizza a compagno della ex a Milano, altri 2 arresti

La Polizia ha arrestato altri due uomini per l'agguato a un 25enne del 13 novembre scorso in in piazza Geremia Bonomelli a Milano. Si trattano di due presunti complice del 33enne, già fermato, che avrebbe sparato alla vittima ferendolo alle gambe. Stando alle indagini della squadra investigativa dell'ufficio Volanti della questura l'esecutore materiale 33enne, insieme agli altri due tra cui il cugino, avrebbe deciso di sparare al 25enne per questioni di gelosia in quanto la vittima si frequentava con l'ex fidanzata del 33enne. Quest'ultimo poco dopo, ha contattato il centralino del Commissariato Mecenate per costituirsi ed e' stato raggiunto e fermato dai poliziotti delle volanti a casa dei genitori con i quali, non mostrandosi pentito, si era vantato dell'azione da poco compiuta. Le ulteriori indagini, coordinate dal pm Giovanni Tarzia, avrebbero fornito un supporto logistico continuo, puntuale ed indispensabile per l'agguato.