Sparatoria nel Milanese, la Procura chiede sette anni per Shiva

La Procura di Milano chiede sette anni di carcere per Shiva, trapper 24enne arrestato ad ottobre dalla Polizia per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. Andrea Arrigoni, questo il suo nome di battesimo, è stato protagonista di una sparatoria a Settimo Milanese nel luglio del 2023. Due giovani furono gambizzati. Shiva ha reso dichiarazioni spontanee. Come spiega il suo legale Daniele Barelli, secondo quanto riferito da AdnKronos: "ha ricostruito la sua carriera, si è detto dispiaciuto, ma ha ribadito di essersi difeso da una brutale aggressione e di non aver mai avuto intenzione di uccidere". Il 3 luglio parola alla difesa, sentenza attesa il 10 luglio.