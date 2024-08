Spari contro una band metal nel Pavese: identificato e denunciato

Spari contro i componenti di una band che si stava esibendo nel cortile del castello di Bereguardo, nel Pavese. E' stato identificato e denunciato l'uomo autore del folle gesto nella notte tra venerdì e sabato. A essere colpito, il chitarrista della band metal Burial of Babylon, raggiunto alla spalla da un pallino calibro 4.5 partito da una carabina. Come riferisce Adnkronos, gli agenti della squadra mobile della questura di Pavia hanno fatto uno screening di tutti i residenti in zona che avessero armi con caratteristiche balistiche come quelle della cartuccia sparata, riuscendo a individuare e identificare l'uomo che ha colpito il musicista. All'uomo - fa sapere una nota della questura di Pavia - sono state preventivamente sequestrate diverse munizioni e armi comuni da sparo, compresa la carabina ad aria compressa utilizzata al castello di Bereguardo.