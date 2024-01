Spari e droga, il questore fa chiudere un noto karaoke di Milano

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attivita' di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalita' ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza del circolo privato Haomen Ktv sito in via Ludovico di Breme 50, uno dei più noti karaoke milanesi.

La lite tra due clienti e l'esplosione di spari nel parcheggio

Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro hanno notificato la sospensione al titolare dell'attivita' in quanto, da inizio anno ad oggi gli agenti del commissariato insieme al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Legnano sono intervenuti nei pressi del locale diverse volte per liti e risse che hanno coinvolto avventori e il proprietario stesso. In particolare, i Carabinieri di Legnano sono intervenuti per una lite tra due clienti che e' proseguita nel parcheggio del locale dove sono stati esplosi tre colpi d'arma da fuoco che hanno danneggiato il parabrezza dell'auto al cui interno vi era l'altro litigante.

Tra gli avventori diversi con precedenti per possesso d'armi e stupefacenti

Pochi giorni dopo, i poliziotti del Commissariato Quarto Oggiaro nel corso di un controllo serale, hanno identificato diciotto avventori di cui sette con precedenti per reati in materia di armi, di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona. Inoltre, il locale e' risultato essere gia' destinatario di quattro decreti di sospensione della licenza di cui due durante la precedente gestione e due durante l'attuale.