Spari per festeggiare un matrimonio in un locale a NoLo: licenza sospesa

Spari per festeggiare un matrimonio in un locale a Milano: licenza sospesa

Sospesa per 15 giorni la licenza del “City Minimarket”, in via Nino Oxilia in zona NoLo a Milano. A luglio la Polizia era intervenuta di notte nel locale perchè erano stati segnalati dei colpi d’arma da fuoco. Giunti sul posto gli agenti avevano accertato che i responsabili della sparatoria erano alcuni giovani clienti del locale vestiti con abiti da cerimonia che, dopo aver assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei loro confronti, si erano rifiutati di essere sottoposti al controllo urlando e insultandoli.

Chi sono le persone che hanno sparato dentro al locale per festeggiare

Gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno rinvenuto delle armi in un’auto parcheggiata nella piazza adiacente al locale: una mazza da baseball in legno lunga 60 cm circa e una pistola a salve in metallo. Un 25enne italiano nato in Egitto, con precedenti di polizia, è stato indagato per accensioni ed esplosioni pericolose e porto di armi e oggetti atti ad offendere; il conducente dell’auto, un 19enne italiano di seconda generazione, è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere e, un 23enne italiano, nato in Egitto, con numerosi precedenti di polizia è stato indagato per resistenza e un quarto giovane, 25enne anche lui italiano nato in Egitto, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato della vettura della Polizia che lo aveva portato in Questura