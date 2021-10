Specchio: "Semplificazione amministrativa, è arrivato il momento"

Molto si è detto nel corso di questa campagna elettorale, breve, ma densa di contenuti. Al di là dei propositi e delle dichiarazioni di principio, nella prossima consiliatura occorrerà tuttavia premere l’acceleratore in maniera concreta su alcune questioni cruciali.

Tra queste il tema della “semplificazione amministrativa” si pone senz’altro ai primi posti dell’agenda. Per realizzare un efficace processo di semplificazione, oltre alla volontà politica (che sembra fortemente orientata in questa direzione) occorreranno mirati interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici.

Il momento giusto sembra arrivato.

Parte dei fondi del PNRR saranno destinati a ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese e l’impatto della pandemia sulle abitudini di vita delle persone ha senza dubbio accelerato il processo che avvicina i cittadini verso un maggiore utilizzo degli strumenti digitali, la cui diffusione sempre più capillare potrà grandemente agevolare questi processi. Come si potrà leggere sull’Agenda per la semplificazione 2020-2023, Governo, Regioni ed Enti Locali, hanno già definito le principali linee di sviluppo dei processi di semplificazione.

Agli Amministratori Locali spetterà il compito di rendere concreti questi obiettivi e raggiungere i risultati attesi nel più breve tempo possibile. La logica in cui occorre muoversi è una “logica di risultato” dove verranno in rilievo gli interventi sostanziali, concreti e pratici che consentano effettivamente di ridurre tempi e costi di numerosi servizi.

Già assistiamo a un superamento di molte lungaggini legate alle procedure: l’adozione dell’identità digitale già ora consente di accedere in maniera semplice e veloce a numerosi servizi. Di fondamentale importanza sarà peraltro la continua interazione tra Amministrazione Pubblica e cittadinanza, rappresentanti delle imprese e delle categorie, per continuare a raccogliere le istanze e verificare le criticità, nell’obiettivo di realizzare quello scatto in avanti indispensabile per avere una PA più accessibile, economica e vicina all’utenza.

Nella gestione dell'emergenza covid abbiamo verificato come troppo spesso si debba sottostare a procedure e meccanismi farraginosi sui quali occorrerà intervenire. Sembra finalmente giunto il momento per un decisivo cambio di passo che, partendo da Milano, possa dare avvio a un virtuoso processo evolutivo che consenta di accelerare i processi e ridare slancio in questa difficile fase di ripartenza.

Laura Specchio

Nata a Milano, ove vive ed opera, dopo la Laurea e la specializzazione in Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano, è stata per diversi anni Responsabile delle Risorse Umane in aziende private ed attualmente esercita attività libero professionale quale Consulente del Lavoro e Aziendale iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, titolare di Studio professionale. Ha sviluppato competenze specifiche nel settore del Fashion e del Design, quale consulente di impresa, organizzazione e sviluppo del business, sia per il mercato interno, sia per il mercato internazionale. Nel luglio 2016 è stata eletta in Consiglio comunale a Milano ed è attualmente Capogruppo del Gruppo Consiliare Alleanza Civica per Milano e Presidente della Commissione Consiliare del Comune con deleghe in materia di Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Risorse Umane, Moda e Design. Candidata capolista nella lista “I Riformisti – Lavoriamo per Milano con Sala”.