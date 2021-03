Spese pazze in Regione Lombardia: 11 patteggiamenti, tra cui Nicole Minetti

Il procuratore generale di Milano, Massino Gaballo, ha chiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado per 39 ex politici lombardi, coinvolti nel processo 'Rimborsopoli' per le 'spese pazze' al Pirellone. L'udienza si e' tenuta nell'aula approntata alla Fiera di Milano. Per il pg vanno confermate le pene di 2 anni e mezzo per Renzo Bossi e 1 anno e 8 mesi per l'attuale capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo. Inoltre e' stato dato l'ok della procura generale a patteggiare per 11 politici o ex consiglieri regionali, tra cui l'igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti, al tempo rappresentante di Forza Italia, nell'Assemblea lombarda. Per un solo imputato e' stato invece chiesto il non luogo a precedere per intervenuta la prescrizione. E' stato fatto anche un riconteggio della pena, diminuendola di qualche mese per alcuni degli iniziali 51 imputati accusati di peculato. I fatti sono avvenuti tra il 2008 e il 2012: 'gratta e vinci', cene e banchetti di nozze, cocktail e feste erano stati rimborsati dalla Regione per un totale di oltre 3 milioni di euro, stando a quanto scoperto nell'inchiesta coordinata dal pm Paolo Filippini. Difese e parti civili saranno ascoltate il 6 aprile, mentre la sentenza e' attesa per l'8 giugno, davanti alla seconda sezione d'Appello.