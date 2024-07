Spettacoli: a Milano due aree permanenza per concerti Taylor Swift

In vista dei concerti di Taylor Swift, in programma allo Stadio San Siro nelle serate del 13 e 14 luglio, sono state predisposte due aree di permanenza dedicate ai giovani che arriveranno in anticipo in citta' in attesa dell'apertura dei cancelli. Le due aree di permanenza, individuate tra il parcheggio C e i giardini di parco dei Capitani, concesse dal Comune di Milano, verranno delimitate da transenne e vigilate da personale della sicurezza messo a disposizione degli organizzatori. A deciderlo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia.

Taylor Swift, attesi oltre 130.000 spettatori

Si tratta di eventi che attireranno in citta' circa 130.000 spettatori. Il piano per la gestione della sicurezza era gia' stato al centro della riunione del Comitato dello scorso 3 luglio al quale avevano partecipato anche gli organizzatori dell'evento. Il Comitato ha pianificato tutti i profili di sicurezza riservando una attenzione particolare alla fase di afflusso del pubblico al luogo del concerto con l'invito a utilizzare il trasporto pubblico, allo stazionamento in sicurezza degli spettatori durante l'evento e al deflusso ordinato al termine. Nello specifico, saranno predisposte apposite misure di vigilanza e sicurezza in prossimita' dello Stadio e nei luoghi di aggregazione.