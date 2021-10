Spettacoli, Lirico e Nazionale: dal pubblico sì al green pass, vendite record

“Il green pass piace al pubblico degli spettacoli e a testimoniarlo sono le ‘vendite record’ che stanno facendo registrare i nostri appuntamenti. Al Nazionale una media di 800 biglietti al giorno, per oltre 30.000 tagliandi già acquistati, per il musical ‘Pretty Woman’; al Lirico sold out per la prima rappresentazione di 'Counting Crows' in scena a 5 aprile. Numeri a dir poco eccezionali che superano nettamente gli acquisti che venivano effettuati anche nei periodi in cui il Covid non esisteva”. Così Matteo Forte, direttore dei teatri Nazionale e Lirico di Milano, interviene nel dibattito sul green pass. “

C’è grande voglia socialità e di tornare ad assistere in sicurezza – prosegue Forte, che ha da poco lanciato anche la piattaforma social ‘heArt’ dedicata a ogni forma d’arte – a eventi che ci riportano a quella normalità mancata per troppo tempo. Dopo aver affrontato la pandemia con strumenti come ‘heArt’, che ancora sono molto utili per confrontarsi a distanza, oggi grazie al green pass azzeriamo le distanze e torniamo a vivere in presenza ogni forma di spettacolo con grandissimo consenso del pubblico”.