Spinte e colpi e poi la rapina: in tre gli rubano iPhone e Rolex

Lo avvicinano in tre, lo spintonano, lo colpiscono diverse volte, per rapinarlo dell'iPhone e dell'orologio di lusso che aveva al polso, un Rolex Datejust del valore di circa 10mila euro. E' successo all'alba di oggi, verso le 5, in corso Como, nella zona della movida milanese.

Vittima un 20enne brasiliano

La vittima è un 20enne brasiliano, che si trovava in compagnia di un amico connazionale di 19 anni. Quando i poliziotti delle Volanti sono arrivati sul posto, i tre erano già scappati. La giovane vittima, che ha riferito agli agenti la dinamica della rapina, è stata trasportata in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.