Al Cambini Fossati la passione per il tennis ha un nuovo campo

Un lavoro di sole tre settimane ha permesso di riconvertire un campo da calcio a 5 indoor in un campo da tennis in sintetico con una tecnologia di ultima generazione che garantisce un’ottima performace di gioco. Trattasi di campo da tennis realizzato in erba sintetica intasata con sabbia silicea su sottofondo in tappetino bituminoso. La superficie di gioco è realizzata tramite stesura di singoli rotoli di erba sintetica di larghezza 3,70 m che aderiscono tra loro grazie ad appositi materiali e collanti. L’effetto è quello della terra rossa tanto amata dal popolo dei tennisti e da quello dei meneghini, lo dimostrano i tre campi, sempre gestiti da Milanosport in terra rossa del Centro Tennis Washington, nelle vicinanze della centralissima Piazza Piemonte, sempre richiestissimi. Ma nel caso del nuovo campo al Cambini Fossati la sabbia ceramizzata utilizzata per l’intaso non si polverizza, evitando tutti gli aspetti negativi della polvere che invece caratterizzano il gioco sulla superficie in terra rossa. Il campo è indoor ma sarà comunque possibile giocare in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti in quanto sono state rimosse le coperture laterali.

Il nuovissimo campo del Cambini Fossati si aggiunge ai quattro campi in sintetico del Lido due dei quali recentemente riqualificati grazie al supporto del brand Sergio Tacchini, i 12 campi del centro sportivo Saini, già a disposizione dei cittadini da gennaio. A completare l’offerta tornano disponibili, sempre da lunedì 8 marzo, i campi in terra rossa del centro tennis Washington.

Prenotazione obbligatoria e disponibile su sito e app di Prenotauncampo, ma è anche possibile contattare direttamente il centro per prenotare la propria ora di gioco.

CENTRO SPORTIVO CAMBINI FOSSATI:

Costruito nel 1965, l’impianto sorge nei pressi di viale Padova, ha due palestre di 800 mq. dotate di tribune da 252 e 127 posti: la palestra ginnica e quella dedicata al cestista e allenatore Aldo Giordani e i campi da tennis. Il Centro sportivo, da sempre un luogo significativo nella vita sportiva di Milano, è stato oggetto di importanti lavori di riqualificazione iniziati nel marzo 2016 che si sono conclusi nel settembre 2017 e che hanno restituito alla città un impianto totalmente rinnovato

