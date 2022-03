Arriva il Padel a Milanosport, quattro campi nel centro Cambini Fossati

Padel a Milano, 4 campi al Cambini Fossati

Il padel è esploso in Italia, con sempre più persone che si avvicinano a questo sport nato poco più di cinquant’anni fa in Messico, questa disciplina derivata dal tennis, nata nel 1969, si gioca in un campo rettangolare, diviso da una rete di 88 centimetri e circondato da pareti, che garantiscono il rimbalzo della palla e che sono parte integrante del campo stesso ed anche Milanosport nella programmazione delle riqualificazioni dei centri non poteva non immaginare di prepararsi ad ospitare questa nuova proposta sportiva.

Nel Centro Cambini Fossati che sorge nel Municipio 3, infatti, verranno ultimati a breve quattro campi con superfice in erba sintetica da 10 mm testurizzata che è particolarmente adatta per un gioco di media velocità, la superficie di gioco di un campo da padel misura 20m per 10 ed i muri laterali sono alti 3m, mentre quelli di fondo 4m.

Lungo i lati del campo verrà montata una grata di metallo in modo da rendere i ribalzi imprevedibili.

Tre campi al Cambini Fossati saranno al coperto in tensostruttura in legno lamellare e sarà possibile aprire le parti laterali durante i mesi più caldi, mentre un campo resterà sempre all’aperto, è prevista anche un’area verde attrezzata per il relax post partita.

A pochi metri di distanza sono in corso le lavorazioni per ultimare la vasca 25m e l’ampio giardino che completeranno i servizi offerti dal Centro Cambini Fossati.

Tutto quasi pronto quindi per accogliere a Milanosport questa disciplina divertente e che può essere praticata da tutta la famiglia.