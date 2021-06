Finalmente si torna a nuotare nelle piscine al coperto di Milanosport

Dopo la riapertura dei centri balneari Argelati e Romano e delle piscine all’aperto della Cardellino, Sant’Abbondio e Saini, dopo quasi 8 mesi dalla chiusura del 22 ottobre scorso, finalmente è possibile tornare ad allenarsi anche al coperto!

Da lunedì 14 giugno riaprono alla città le piscine: Cozzi, Iseo, Procida, Solari, Suzzani completamente ristrutturata e un nuovo centro Parri Mengoni, in zona sud ovest; in questi ultimi due è possibile anche frequentare le palestre con oltre 40 macchinari cardio e isotonici appena acquistati.

“La riapertura delle palestre e delle piscine al coperto con i corsi di nuoto di Milanosport – dichiara Roberta Guaineri, assessora allo Sport del Comune di Milano – è un passo importante per ricominciare finalmente a praticare sana attività fisica tutti insieme dopo il prolungato stop a causa dell’emergenza sanitaria. Una gioia per i milanesi di ogni età, che da domani potranno tornare ad allenarsi e divertirsi in sicurezza in impianti rinnovati e all’avanguardia”.

I milanesi e non potranno trovare tutte le informazioni e acquistare il loro ingresso sul sito www.milanosport.it così da evitare code e assembramenti; sono in vendita anche i corsi in acqua, una ricca proposta di nuoto per adulti e bambini, acquafitness per gli amanti della ginnastica in acqua!

La proposta è di corsi di due settimane, rinnovabili, per gestire al meglio le esigenze estive dei clienti e poter andare in vacanza senza perdere le lezioni.

L’apertura sarà progressiva per gestire al meglio i flussi e continuare a completare i lavori di manutenzione previsti, riapriranno a settembre infatti la Carella Cantu dopo la sostituzione dei serramenti e della facciata continua della vasca 25 m, la Quarto Cagnino dove sono previsti piccoli lavori di manutenzione e sostituzione di componenti tecnici, e la Murat dove si sta lavorando per impermeabilizzare le coperture e infine verrà completamente ritinteggiata la facciata.

Apertura a settembre anche per Arioli Venegoni, De Marchi e Mincio.

Il 14 giugno partiranno anche i Campus per bambini e ragazzi nei centri Iseo, Lido e Saini, che come ogni anno, animeranno l’estate con tanto sport e divertimento e sarà anche l’occasione di tornare a stare insieme in totale sicurezza; ad oggi già 1.300 iscritti ma ancora sono disponibili dei posti per tutta l’estate.

Per l’edizione 2021, si stanno organizzando al meglio le attività, sempre con grande attenzione alle regole, salvaguardando il più possibile il divertimento dei bambini e ragazzi che si apprestano a vivere l’estate a Milano.

Per la seconda stagione estiva, Milanosoprt sceglie Acquainbrick, un nuovo modo di bere acqua in cartone sostenibile per tutti i bambini e i ragazzi che partecipano ai campus e presso i punti ristoro delle strutture milanesi.

L'obiettivo condiviso con Acquainbrick è quello di ridurre l'impiego di plastica fossile e di CO2 emesso nell'atmosfera grazie ad un packaging alternativo composto per il 76%da materia prima di origine vegetale. Il contenitore in cartone è capace di agire come barriera contro calore e luce, mantenendo l'acqua fresca più a lungo, ideale per l'estate!!!

Grazie al sistema di purificazione trifase e all'imbottigliamento nell'ambiente asettico, l'acqua è pura al 100%, leggera e adatta al consumo già dall'età pediatrica.

Acquainbrick, inoltre, è un'azienda impegnata su diversi fronti con finalità di salvaguardia dell' ambiente:devolve infatti una parte del suo fatturato alla ONG Pozos Sin Fronteras che costruisce pozzi per le comunità che soffrono di scarsità di acqua e insieme all'associazione ZeroCO2 collabora alla riforestazione dell'ambiente per compensare le emissioni di carbonio.

Acquainbrick in collaborazione con Milanosport proporrà nel corso dell'estate alcune attività ludiche ai piccoli ospiti dei campus con lo scopo di condividere alcuni temi legati alla salvaguardia dell'ambiente e alla sostenibilità: argomenti molto cari ai bambini e ragazzi di ogni età.

Per quanto riguarda le attività Milanosport, in partnership con Centro Sportivo Italiano (CSI), offrirà a tutti i ragazzi e le ragazze che partecipano ai campus estivi l’opportunità di divertirsi con i loro coetanei cimentandosi in giochi di gruppo e animazione, laboratori e attività ricreative ma soprattutto sport tra cui: calcetto, hockey, volley, atletica, tiro con l’arco, nuoto, basket, pallamano, rugby, baseball e tennis (in collaborazione con Vavassori Tennis Academy).

La vita sociale dei Campus sarà divisa in piccoli gruppi. Si potrà scegliere tra due fasce in ingresso e uscita per contingentare gli ingressi ed evitare assembramenti: 8.30-17.30 e 9-18. Per l’edizione 2021 sono 3 i centri coinvolti, le sedi storiche di Lido e Saini verranno affiancate infatti dal centro sportivo Iseo le iscrizioni, iniziate il 20 maggio scorso.

Per partecipare ai Campus ci si può iscrivere direttamente sul sito milanosport.it o presso le reception dei centri.

“Per il CSI è un onore ed un piacere poter mettere a servizio di Milanosport la nostra esperienza e competenza nel settore dei camp. Quest’ anno i camp avranno un obiettivo particolare.; da un lato aiuteranno bambini e ragazzi a tornare a vivere spazi di socialità straordinariamente importanti dopo lunghi mesi chiusi o semichiusi in casa,dall’altro i sorrisi e la gioia dei ragazzi aiuteranno anche l’intera città a rialzarsi e riaccendersi – afferma Massimo Achini Presidente CSI Lombardia - Desidero ringraziare Milanosport per averci coinvolto in questa meravigliosa avventura “

“Dopo molti mesi di chiusura finalmente riapriamo anche le piscine al coperto, che non si sono mai fermate, nella programmazione e nella manutenzione di tutti gli impianti che i nostri clienti ritroveranno rinnovati; quest’estate sarà davvero importante per la città e per i più piccoli, si torna a uscire ed a muoversi, facendo attività all’aperto.

Per questo i nostri campus tornano sicuri e accoglienti e saranno aperti anche per tutto il mese di agosto – dichiara il Direttore Generale di Milanosport, Lorenzo Lamperti - Abbiamo voglia di rivedere le nostre bambine e bambini giocare, correre e divertirsi, in completa sicurezza, nei nostri impianti”