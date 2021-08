I Campus Milanosport scelgono Acquainbrick

Sono partiti il 14 giugno i Campus Milanosport per bambini e ragazzi nei centri Iseo, Lido e Saini, che come ogni anno, animeranno l’estate con tanto sport e divertimento. I Campus sono uno dei momenti più attesi dell’estate dei piccoli milanesi, e per il secondo anno consecutivo sono anche l’occasione per tornare a stare insieme in totale sicurezza, e sono già 2.000 le famiglie che hanno scelto di trascorrere parte della bella stagione nei centri Milanosport.

Per l’edizione 2021, come sempre, si stanno organizzando al meglio le attività, sempre con grande attenzione alle regole, salvaguardando il più possibile il divertimento dei piccoli ospiti. La vita sociale dei Campus sarà divisa in piccoli gruppi. Si potrà scegliere tra due fasce in ingresso e uscita per contingentare gli ingressi ed evitare assembramenti: 8.30-17.30 e 9-18, dal lunedì al venerdì e non vi saranno interruzioni sino al termine della stagione, proprio per venire incontro alle esigenze di tante famiglie.

Per la seconda stagione estiva, Milanosport sceglie Acquainbrick, un nuovo modo di bere acqua in cartone sostenibile per tutti i bambini e i ragazzi che partecipano ai campus e presso i punti ristoro delle strutture milanesi. L’obiettivo condiviso con Acquainbrick è quello di ridurre l’impiego di plastica fossile e di CO2 emesso nell’atmosfera grazie ad un packaging alternativo composto per il 76% da materia prima di origine vegetale. Il contenitore in cartone è capace di agire come barriera contro calore e luce, mantenendo l’acqua fresca più a lungo.

Acquainbrick in collaborazione con Milanosport proporrà nel corso dell’estate alcune attività ludiche ai piccoli ospiti dei campus con lo scopo di condividere alcuni temi legati alla salvaguardia dell’ambiente e alla sostenibilità: argomenti molto cari ai bambini e ragazzi di ogni età.

Ai piccoli ospiti verranno spiegati la raccolta differenziata dei contenitori alimentari, il recupero dei materiali, la loro versatilità e i loro molteplici usi, e sarà proprio utilizzando il brick che bambini e ragazzi scopriranno come dare spazio alla fantasia e alla manualità, riciclando la confezione in cartone per creare nuovi oggetti.

Per partecipare ai Campus ci si può iscrivere direttamente sul sito milanosport.it. Tutte le info e i dettagli sono sul sito e sulle pagine social di Milanosport.