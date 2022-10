Le location più suggestive di Milanosport alla Fashion Week 2022

Si è conclusa l’edizione del 2022 della Milano Fashion Week che ha preso il via dal 21 settembre ed è ha animato il capoluogo meneghino con sfilate, eventi e mostre sensazionali. La settimana della moda milanese è diventata anche l'occasione, non solo per gli addetti ai lavori e gli appassionati di moda, di rinascita capace di far risplendere Milano, le sue piazze e di scoprire e spesso per apprezzare luoghi sconosciuti.

La sfilata di Diesel all'Allianz Cloud

Anche Milanosport non ha mancato all’appuntamento con questo evento tra i più attesi della città, uscendo radicalmente dalla sua natura “sportiva” ha aperto le porte di alcuni dei suoi centri per ospitare due delle sfilate più suggestive di questa edizione. La sfilata che ha trasformato il campo dove i giocatori della PowerVolley Milano e dell’Urania basket disputano i rispettivi campionati sportivi, ma anche quello dove siamo stati abituati a vedere le ultime due edizioni, e presto anche la terza, del torneo di tennis Next Gen è stata quella di Diesel che ha rivoluzionato il consueto stile degli eventi di moda aprendo al pubblico le porte per il suo show, sono stati infatti 2.000 i partecipanti alla sfilata. L'evento necessitava dunque di un ampio spazio nel cuore di Milano, l’Allianz Cloud.

I giganteschi manichini gonfiabili di Diesel hanno riempito l'ambiente arrivando sino alle sedute del pubblico, le modelle ed i modelli hanno sfilato passando attraverso di loro in una cornice suggestiva e veramente unica.

Boss al Velodromo Maspes Vigorelli

Boss, invece, ha scelto di sfilare all'interno del Velodromo Maspes Vigorelli, nell’iconico tempio del ciclismo nel quartiere emergente di City Life, portando in passerella nomi come Naomi Campbell, Khaby Lame e Ashley Graham.Sfida la gravità lo spettacolo allestito da Boss che ha installato all’interno del campo da rugby quattro grandi sfere forate come piste motociclistiche di sfondo alla passerella: anche per questa sfilata un grande effetto visivo ed emotivo.

Fondazione Trussardi al Centro Balneare Romano

Il Centro Balneare Romano, dopo una stagione estiva da record con oltre 100.000 presenze, ospita la mostra organizzata dalla Fondazione Trussardi dell’artista americano Nari Ward “Gilded Darkness”, ed i suoi spazi, che resterebbero chiusi sino alla riapertura della nuova stagione estiva si sono animati tra specchi d'acqua, sculture e installazioni che indagano il tema dell’immigrazione.

Un dialogo tra pubblico e privato, tra moda e luoghi storici che Milanosport coltiva ormai da diverso tempo, cercando sempre di trovare spunti e collaborazioni per utilizzare gli spazi dei suoi centri anche per arte, cultura ed eventi, una visione a 360° di quelli che sono di fatto luoghi dei cittadini.