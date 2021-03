Milano Digital Week: Milanosport racconta la sua rivoluzione digitale

La quarta edizione di Milano Digital Week si svolgerà dal 17 al 21 marzo 2021: “Città Equa e Sostenibile” è il tema riferito a una Milano che vede un suo nuovo orizzonte delinearsi sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

600 eventi gratuiti on line, 200 relatori, 8 hackathon, 9 lectio magistralis, oltre 120mila partecipanti di tutte le età e formazione. Sono i numeri della Milano Digital Week 2021, alla quale parteciperà anche Milanosport, l’azienda del Comune di Milano che gestisce la maggior parte degli impianti sportivi per garantire l’accesso allo sport di base ai cittadini, e da sempre si distingue per qualità dei servizi, sostenibilità e cultura.

Fra smart working, tracciamenti e flusso continuo di notizie, l’anno del coronavirus è stato anche l’anno di una potente accelerazione digitale, ed è questo il tema che discuterà Milanosport in una cornice unica e icona dello sport a Milano: la Piscina Cozzi.

Come tante altre aziende, anche Milanosport ha cercato di evolversi e intraprendere un difficile e rapido percorso di trasformazione digitale, con l’obiettivo principale di garantire la massima sicurezza e fruibilità dei suoi servizi, che da oltre 40 anni fanno parte della vita della città.

Lo racconteranno direttamente dal bordo vasca il 19 marzo 2021 dalle ore 15.00 la Presidente Chiara Bisconti e il team Milanosport composto da Stefano Marcon e Vincenzo Carlomagno, moderati dalla giornalista del Corriere della Sera: Michela Rovelli.

Gli speaker:

STEFANO MARCON Istruttore Direttivo dei Servizi InformativiDirezione Sistemi Informativi e Agenda Digitale

VINCENZO CARLOMAGNOIT MANAGER Data System, Software Analysis, Customer system

CHIARA BISCONTI Presidente Milanosport S.p.A.Consulente per le Risorse Umane e sono presente in CDA di aziende pubbliche e private.

MODERATRICE:MICHELA ROVELLI Corriere della Sera Giornalista della Redazione Tecnologia

Info su www.milanodigitalweek.com

MILANOSPORT INFO su www.milanosport.it