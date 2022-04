Milanosport: aperte le iscrizioni al Campus estivo

Nati 19 anni fa i Campus Milanosport sono diventati un punto di riferimento per le famiglie milanesi. Non solo perché è diventato imperativo sopperire alla chiusura delle scuole durante il periodo estivo, ma perché grazie ai Campus Milanosport i loro figli vengono affidati a educatori qualificati del Centro Sportivo Italiano e vivono un’esperienza divertente e stimolante, in un ambiente controllato e sicuro.

I Campus per l’estate 2022 si svolgeranno dal 13 giugno al 9 settembre in quattro centri del circuito Milanosport: il centro Sportivo Iseo in zona Affori, il centro sportivo Lido e la piscina Procida che si unirà al vicino velodromo Maspes-Vigorelli in zona San Siro/City life ed infine il centro sportivo Saini all’interno del parco Forlanini.

Campus estivi: la proposta di Milanosport

Una proposta di campus sportivo in cui tante attività vengono praticate dai giovani ospiti attraverso il consolidato format di Milanosport alternandosi a rotazione durante la giornata. Oltre al Nuoto, si susseguono attività di Basket, Volley, tennis, scherma ecc.. tra le novità sportive del 2022 il Parkour e un fitto programma di giochi, laboratori, storia delle Olimpiadi per prepararsi all’evento più atteso del 2026. Sono comprensivi di pasti e merende con possibilità di scegliere una dieta etico religiosa o sanitaria direttamente sul sito di Milano Ristorazione. Le iscrizioni sono partite il 6 aprile, saranno quota promozionale sino al 27 aprile a € 145,00 a settimana per bambino, invece che € 175,00 e sono già oltre 500 le famiglie che hanno scelto di trascorrere l’estate con Milanosport.

Tutti i dettagli e le iscrizioni A QUESTO LINK

